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هجوم السيتي يضرب بالثقيل ويضع محرز تحت الضغط

الرياضة
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هجوم السيتي يضرب بالثقيل ويضع محرز تحت الضغط صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

ضرب هجوم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بالثقيل أمسية اليوم الأحد ضد ساوثهامبتون في غياب النجم الدولي الجزائري رياض محرز.

وسمح تألق القاطرة الأمامية لفريق “السيتيزن” بحسم موقعة الجولة ال12 من الدوري الإنجليزي الممتاز بسداسية كاملة لهدف وحيد.

وتداول على توقيع الأهداف كل من ليروى ساني ورحيم ستيرلينغ في مناسبتين إضافة إلى دافيد سيلفا وسيرجيو أغويرو ومدافع “ساوثهامبتون” بالخطأ في مرماه.

ويأتي هذا التألق في وقت لازم لاعب الخضر دكة البدلاء طيلة ال90 دقيقة مايجعله مُطالب بمواصلة التألق ضد شاختار في حال أقحمه المدرب “غوارديولا” خاصة في ظل المنافسة الشديدة.


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