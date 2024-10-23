هجوم تركيا: الاشتباكات بين قوات الأمن والإرهابيين مستمرة وهناك رهائن

وقع “قتلى وجرحى”، اليوم الأربعاء، في هجوم “إرهابي” على مقر شركة لتصنيع الطائرات المسيّرة في أنقرة، تركيا.

وأشارت وسائل إعلام تركية أن الاشتباكات بين قوات الأمن والإرهابيين مستمرة وهناك رهائن.

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، اليوم الأربعاء، وقوع “قتلى وجرحى”. في هجوم “إرهابي” على مقر شركة لتصنيع الطائرات المسيّرة في أنقرة.

وذكرت وكالة “الأناضول” للأنباء التركية الرسمية أن انفجارا قويا وقع في مقر شركة صناعات الطيران. والفضاء التركية “توساش” في أنقرة وأعقبه إطلاق نار في المنطقة.

وكتب يرلي كايا على منصة إكس: “وقع هجوم إرهابي استهدف منشآت الشركة التركية. لصناعات الفضاء في أنقرة. للأسف، لدينا شهداء وجرحى في هذا الهجوم”.

ورصد مقطع فيديو لحظة الهجوم على مقر الشركة وسط دوي طلقات رصاص.