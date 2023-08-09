هجوم جديد مُرعب للقرش وهذه المرة في نيويورك

تعرضت سيدة ستينية، لهجوم خطير من قرش مفترس، تركها بين الحياة والموت، على أحد أكثر الشواطئ شهرة في مدينة نيويورك.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، كانت الضحية تسبح في شاطئ روكاواي عصر الاثنين، عندما هاجم القرش ساقها اليسرى.

وانتزع القرش بعضته جزء من ساق المرأة، تاركا جرحا متسعا وعميقا بعدة بوصات.

وقال مدير ملف هجمات القرش العالمية، بجامعة فلوريدا، غافين نايلور، إن هذا كان أخطر هجوم لأسماك القرش في مياه نيويورك منذ الخمسينيات على الأقل.

ولا تزال السيدة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، في حالة حرجة في المركز الطبي بمستشفى جامايكا.

وشهدت نيويورك زيادة في مثل هذه الهجمات في السنوات الأخيرة، ولكن معظم العضات تسبب بها أسماك القرش أصغر حجما.