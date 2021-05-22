هجوم حاد على يسرا وإلهام شاهين في يوم جنازة سمير غانم

تعرضت الفنانة المصرية يسرا لهجوم حاد على وسائل التواصل الاجتماعي من طرف جمهورها يوم جنازة زميلها سمير غانم.

وهاجم العشرات يسرا، بعد ظهورها وهي ترقص وتغني في حفل زفاف بعد ساعات من حضورها جنازة الفنان الراحل سمير غانم في صباح ذات اليوم.

و علق أحد المتابعين: “في عزاء صديق المهنة صباحا ورقص في حفل زفاف مساء، هكذا كانت جمعة الفنانة المصرية يسرا”.

وانتشر فيديو ليسرا وهي ترقص وتغني مع المطرب عمرو دياب، في حفل زفاف خاص لرجل الأعمال أيمن جميل في الجونة.

وكانت يسرا قد حضرت قبلها بساعات، جنازة الراحل سمير غانم

وقالت خلال حضورها بأن “ألم القلب لا يوصف”، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وكتبت الفنانة يسرا على صفحتها الخاصة على الانستغرام :”صديقي وحبيبي وحبيب الكل وجع القلب على فراقك مايتوصفش”.

وأضافت: “رسمت الضحكة على وشوش الملايين يا سمورة و غيابك واجع قلوبنا كلنا”.

وتسببت لقطات يسرا بحملة شرسة عليها، اتهمتها “بالنفاق”، وبعدم مراعاة مشاعر عائلة الراحل.

وكتب أحدهم على موقع تويتر: “إلى أين وصل حال الناس، كيف تبكي على صديقها صباحا وزوجته كذلك على فراش الموت، وتغني وترقص مساء بهذا الشكل؟”.

وكان أسطورة الكوميديا سمير غانم قد توفي الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.