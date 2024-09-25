هجوم حاد.. مقتل فتاة يقلب الطاولة على المهاجرين في فرنسا

بعد ثلاثة أيام من اكتشاف جثة فتاة تدعى “فيليبين” مدفونة في بوا دو بولوني في باريس. تم القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 22 عامًا، مدان سابقًا بالاغتصاب ويخضع لأمر بمغادرة التراب الفرنسي.

وكانت عائلتها هي التي أبلغت عن اختفائها. وشوهدت الطالبة آخر مرة يوم الجمعة في وقت الغداء في الجامعة.

المشتبه به، الذي اعتقل يوم الثلاثاء في سويسرا، ويبلغ من العمر 22 عاما وفي وضع غير قانوني. كان قد حكم عليه في عام 2021 بتهمة اغتصاب ارتكبت في عام 2019.

وقد “أطلق سراحه، في نهاية مدة عقوبته، في جوان 2024″، وفقا لما ذكره المدعي العام، مكتب في باريس.

ودعا برونو ريتيللو، وزير الداخلية الفرنسي الجديد، في بيان صحفي، إلى “تطوير الترسانة القانونية”.

ويواصل برونو ريتيللو قائلاً: “لا يمكننا ببساطة أن نأسف أو نغضب. الأمر متروك لنا، نحن المسؤولون العموميون. لرفض المصير وتطوير ترسانتنا القانونية لحماية الفرنسيين”.

كما أضاف برونو ريتيليو: “معًا، مع وزير العدل، وفي نطاق مسؤولياتنا، وتحت سلطة رئيس الوزراء، سيتعين علينا العمل لضمان أمن مواطنينا”.

وفور توليهما السلطة، بدأت المواجهة بين وزير الداخلية، المؤيد لتغيير السياسة الجزائية من أجل المزيد من الصرامة. ووزير العدل ديدييه ميغو، الذي أشار إلى أن العدالة “مستقلة”.

الطبقة السياسية تدين عيوب العدالة

يكفي إعطاء مادة للتجمع الوطني واليمين الفرنسي، الذين قاموا على الفور بالتشهير بعمل النظام القضائي، الذي يعتبرونه متساهلاً للغاية.

وقال عضو في البرلمان الأوروبي: “نظامنا القضائي متراخي، ودولتنا مختلة. وقادتنا يسمحون للفرنسيين بالعيش مع القنابل البشرية”. لقد حان الوقت لكي تتحرك هذه الحكومة: مواطنونا غاضبون ولن يستسلموا بالكلمات”.

وهاجمت المتحدثة باسم RN لور لافاليت وزير العدل الجديد، ديدييه ميجو. الذي رحب بمعدل الاستجابة الجنائية في فرنسا يوم الاثنين.

كما تساءلت: “كيف يمكن لوزير العدل أن ينظر في عيون والدي هذه الفتاة ويخبرهم أن العدالة ليست متساهلة؟”.

بالنسبة لها “يجب اتخاذ الإجراء الأول على الفور: يجب على الأجنبي الخاضع لأمر بمغادرة التراب الفرنسي. أن ينتقل من “السجن” إلى “الطائرة”.

إهانة كبيرة

إذا كان رد فعل رئيسة النواب مارين لوبان لا يزال ينتظر، على الرغم من مشاركة رسالة السخط لوريثها الشاب. فإن ابنة أختها ماريون ماريشال، لم تلطف كلماتها.

واحتج البرلمان الأوروبي قائلاً: “مهاجر آخر، مرة أخرى أجنبي غير شرعي. مرة أخرى مجرم متكرر، مرة أخرى مغتصب طليق”. وذهبت إلى حد اتهام الدولة بـ “تسليم” فلبين إلى “مفترس مستورد”.