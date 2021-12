هجوم شرس على الشاف العالمي نصرت

طالبت منظمة حقوق الحيوان (PETA) من الشيف العالمي التركي نصرت التوقف عن الاحتفال بقوائم اللحوم اللذيذة وحشوة الذبيحة.

وقال موقع “LAD Bible” إن نصرت البالغ 38 عاما أصبح مشهورا في عام 2017 نظرا لطريقته المميزة في التتبيل.

وهو الآن يمتلك سلسلة عالمية من مطاعم شرائح اللحم الفاخرة، والمعروفة بتقطيع اللحوم وتقديمها، ناهيك عن أسعارها الباهظة.

وأضاف الموقع “نعم، لقد استفاد صاحب المطعم التركي جيدا من شهرته، وحشد أكثر من 40 مليون متابع على Instagram. حيث يتباهى بأسلوب حياته.

وتابع “LAD Bible” قائلا: “لكن منظمة حقوق الحيوان People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). تعتقد أن الوقت قد حان للتوقف عن الاحتفال بقوائمه اللحمية ومحتوى الذبيحة.

وصرحت داون كار مديرة مشاريع الشركات النباتية في PETA، بأن أسعار نصرت “الابتزازية”. لا يمكن أن تصرف الانتباه عن حقيقة ما يقدمه إلى رواد المطعم.

ودعت ملايين المتابعين على صفحته إلى عدم تناول اللحوم في مطعمه بسبب أسعاره الباهظة. وتباهيه بتقطيع الأبقار التي لا تريد أن تموت من أجل أن تصبح وجبات طعام للبشر.

كما شجعت على دعم المطاعم التي تقدم الوجبات النباتية، قائلة إنها الخيار الأفضل دائما.

للإشارة، نصرت غوكشيه (بالتركية: Nusret Gökçe)‏ يعرف أيضًا بـشيف الملح هو شيف وقَصّاب كُرديّ تركي، من مواليد 1983 من أرضروم.

بدأت شهرة نصرت من خلال الانترنت في جانفي 2017، من خلال فيديوهات يظهر بطريقة تقطيع اللحم الفريدة.

بحلول عام 2020، أصبح للمطعم فروع في أبو ظبي ودبي في الإمارات العربية المتحدة؛ الدوحة في قطر. أنقرة وبودروم واسطنبول ومارماريس في تركيا؛ جدة في المملكة العربية السعودية ؛ ميكونوس في اليونان. ميامي ونيويورك وبوسطن ودالاس في الولايات المتحدة.

وفي شهر نوفمبر من العام 2021م افتتح الشيف التركي الفرع رقم 28 والأول له بالرياض داخل مجمع يو ووك.

