هجوم صاروخي على قاعدة أميركية شرقي سوريا

كشفت وكالة “سبوتنيك” نقلا عن مصادر محلية، اليوم الاثنين، عن تعرض القاعدة الأمريكية في حقل “كونيكو” للغاز شرقي سوريا للقصف بثلاثة صواريخ.

وحسب ذات المصادر، فأن القصف تم من داخل مناطق سيطرة الجيش الأمريكي، وتحديدا من منطقة قريبة من حقل الجفرة النفطي ومزارع بلدة جديد عكيدات. والتي تحاذي حقل الغاز الذي يسيطر عليه الجيش الأمريكي.

وأشارت إلى أن تحليقا مكثفا للطيران المروحي والاستطلاعي الأمريكي يغطي سماء المنطقة المحيطة بالقاعدة.

من جهتها، أكدت القيادة الوسطى للقوات الأمريكية أن قوات التحالف الدولي في قاعدة “كونيكو” شرقي سوريا تعرضت لهجوم بصاروخ.

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