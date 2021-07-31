هجوم على حافلة فريق لكرة القدم في الصومال ومقتل 5 لاعبين

تعرضت حافلة فريق JCCI الصومالي لإنفجار ضخم يوم أمس الجمعة أدى لحصد عدد كبير من القتلى والجرحى ، حيث أكدت وكالة الأنباء الصومالية مقتل 5 لاعبين على الأقل وإصابة عدد آخر.

وأشارت وكالة الأنباء الصومالية إلى أن الانفجار حدث بواسطة عبوة ناسفة وُضعت على متن الحافلة في مدينة كيسمايو الساحلية بولاية جوبالاند جنوبي الصومال.

وأفاد مصدر أمني أن الحافلة كانت في طريقها إلى الملعب الرياضي حيث كانت تجري مراسم افتتاح بطولة الدوري المحلي في إقليم جوبا، وأوضح النقيب أحمد فرح من كيسمايو أن عدد القتلى وصل إلى 5 والمصابين إلى 12 مع وجود عدد آخر من المفقودين.