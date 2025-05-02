هجوم على سفينة مساعدات متجهة إلى غزة في المتوسط

تعرضت سفينة تحمل مساعدات كانت متجهة إلى قطاع غزة إلى هجوم بمسيّرات، اليوم الجمعة، قرب سواحل مالطا في البحر المتوسط.

وقال تحالف أسطول الحرية، إن “سفينة تحمل مساعدات إنسانية ونشطاء متجهة إلى غزة. تعرضت لقصف من طائرات مسيرة في أثناء إبحارها في المياه الدولية قبالة مالطا، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، مما أدى إلى إشتعال النار فيها”.

وأضاف التحالف: “يجب استدعاء السفراء الإسرائيليين، ومطالبتهم بتقديم إجابات بشأن انتهاكات القانون الدولي. بما في ذلك الحصار المستمر (لغزة) وقصف سفينتنا المدنية في المياه الدولية”.

وأعلنت حكومة مالطا، أن السلطات البحرية تلقت نداء استغاثة من السفينة بعد منتصف الليل بقليل بالتوقيت المحلي. وأبلغت عن اندلاع حريق.

وقالت الحكومة، إن السفينة كانت خارج المياه الإقليمية وعلى متنها طاقم مؤلف من 12 فردا و4 مدنيين.

وأضافت أن قاطرة قريبة توجهت إلى المكان وبدأت عمليات لإخماد النيران، كما أرسلت سفينة دورية.

وقالت، أنه بعد عدة ساعات أصبحت السفينة وطاقمها بأمان، وأن الطاقم رفض الصعود إلى القاطرة.

وفي منشور في وقت سابق، قال تحالف أسطول الحرية إن السفينة مهددة بالغرق. وإن على متنها 30 ناشطا دوليا في مجال حقوق الإنسان.