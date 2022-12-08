هجوم على مسلسل صبايا 6 قبل عرضه لتقدم نجماته في العمر!

تعرض مسلسل “صبايا 6″، لجملة من الإنتقادات، وذلك قبل عرضه المقرر في شهر رمضان القادم.

وأعربت الفنانة السورية جيني إسبر، وهي إحدى نجمات المسلسل، عن غضبها واستيائها من الانتقادات التي يتعرض لها المسلسل.

وشارك أحد الحسابات المختصة بأخبار المشاهير منشورا يكشف أن المخرج فادي وفائي سيتولى إخراج مسلسل “صبايا 6”.

وعلى الفور انهالت التعليقات المنتقدة للعمل، لافتين إلى أن النجمات المشاركات لم يعدن “صبايا”، إذ أصبحن أمهات وفي الأربعينيات.

ولم تتمكن جيني إسبر من التزام الصمت إزاء كمية التنمر التي تعرض لها العمل قبل عرضه.

وكتبت الفنانة تعليقًا جاء فيه: “يعني بستغرب قبل ما يطلع مسلسل العالم عم تصدر أحكام.. طولوا بالكن شوي بس يطلع العمل. بعدين صبايا أو عجايز بالنهاية نحن حابين عمل حلو الكن مو حلو التنمر وخاصة مو بمحلو”.

هذا وقد تم الإعلان عن عرض الجزء السادس من مسلسل صبايا الذي بدء مؤخراً التحضير له ليتم تصويره في العاصمة السورية دمشق شهر رمضان القادم.

ويضم الجزء الجديد من العمل الفنانة جيني اسبر، والفنانة ديما بياعة، وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل صبايا في إطار كوميدي سوري يتناول قصة خمس فتيات يعشن في منزل واحد وما يتخلل ذلك من أحداث ومغامرات متفرقة.