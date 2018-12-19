هجوم على ميريام فارس بسبب أغنيتها الجديدة

أثار الفيديو كليب الجديد لأغنية “قومي”، للمغنية اللبنانية، ميريام فارس، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي.

وذلك بسبب الطريقة التي صور بها الفيديو كليب، والتي تعبر عن الثقافة الإفريقية، والسود بشكل عام.

ووصف رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيديو كليب، بالمسيئ والمهين، لأنه استعمل تقنية طلاء الأجساد بالأسود.

وهو ما اعتبره الكثير بالمسيئ للثقافة الإفريقية.

وكان على مخرج الفيديو كليب الإستعانة بشخصيات إفريقية، بدل اللجوء إلى تقنية طلاء أجساد الراقصين بالفيديو.

من جهة أخرى، هناك من أعجب بالفيديو كليب وعودة ميريام فارس بعد غيابها لأكثر من 8 أشهر، لأسباب مرضية لم يُعلن عنها.

معترضين بذلك على إختزال الثقافة الإفرقية في اللون فقط.