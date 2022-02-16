هجوم عنيف على إيريك زمور بسبب عنصريته
لا يزال مرشح الرئاسيات الفرنسية، إيريك زمور، يصنع الجدل في فرنسا، بسبب معاداته للإسلام والمسلمين وهجومه غير المبرر على الجزائر.
هذه المرة، جاءه الرد من أبناء جلدته، حيث قال النائب جوردان بارديلا ورئيس حزب مارين لوبان. “إريك زمور يتبع استراتيجية استفزازية ووحشية”.
كما هاجم المرشح البيئي خصمه اليميني المتطرف إيريك زمور. حيث قال يانيك جاديت إن المثير للجدل زمور يريد أن ينشر شعار الجمهورية العنصرية عكس شعار فرنسا الحرية والمساواة والأخوة.
وأضاف “زمور يحمل محركات الموت، ونحن نريد محركات الحياة. إن ما يحمله في المجتمع أمر خطير للغاية”.
من جانبه قال السكرتير الأول للحزب الاشتراكي الفرنيب، أوليفييه فور. “لا أعتقد أنه يتعين علينا تأهيل الناس بأصلهم ودينهم وما إلى ذلك. إيريك زمور اليوم يعيد الاعتبار لفكر يهودي”.
كما قال ماريك هالتر: “عزيزي إريك زمور، عظمة فرنسا ليست بك بل الشعب الفرنسي. إريك زمور يأتي لإعادة تأهيل الفكر القديم الفاسد لليمين المتطرف”.
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إريك زمور: سأمنع الحجاب والآذان وأغلق المساجد بفرنسا !
أدلى السياسي الفرنسي والمرشح الرئاسي إريك زمور، بتصريح عنصري مرة أخرى، مس فيه هذه المرة حرمة الدين الإسلامي.
في محاولة لحشد المؤيدين للانتخابات التي ستجرى في أفريل بخطابه اليميني المتطرف. كان زمور ضيف الحلقة الثانية من La France dans les yeux. حيث أجاب المرشح اليميني المتطرف من حزب Reconquête! على أسئلة الفرنسيين حول برنامجه والأحداث الجارية.
واستهدف زمور في تصريحاته هذه المرة المساجد والآذان. حيث قال “لا أريد أن أسمع صوت المؤذن في فرنسا ولن أسمعه إذا أصبحت رئيسًا للجمهورية”.
في مواجهة كريم، وهو رجل مسلم، دافع إريك زمور عن فكرة أن فرنسا أرض. ينبغي أن ترحب بالكنائس بدلاً من المساجد “لأسباب ثقافية”.
وصرح “في فرنسا ، لا أريد أن أسمع صوت المؤذن” رافضًا بشكل خاص بناء “مساجد” كاتدرائيات كبيرة جدًا.
لأنه ، حسب قوله ، بالنسبة “لبعض المسلمين ، فإن المساجد العظيمة تعني غزو الأراضي الفرنسية”.
وقال السياسي العنصري :فرنسا يجب أن تبقى في “مشهد الكنائس. سأمنع الحجاب وأوقف الآذان. كما أنني سأغلق المساجد الكبرى”.