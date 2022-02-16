هجوم عنيف على إيريك زمور بسبب عنصريته

لا يزال مرشح الرئاسيات الفرنسية، إيريك زمور، يصنع الجدل في فرنسا، بسبب معاداته للإسلام والمسلمين وهجومه غير المبرر على الجزائر.

هذه المرة، جاءه الرد من أبناء جلدته، حيث قال النائب جوردان بارديلا ورئيس حزب مارين لوبان. “إريك زمور يتبع استراتيجية استفزازية ووحشية”.

كما هاجم المرشح البيئي خصمه اليميني المتطرف إيريك زمور. حيث قال يانيك جاديت إن المثير للجدل زمور يريد أن ينشر شعار الجمهورية العنصرية عكس شعار فرنسا الحرية والمساواة والأخوة.

وأضاف “زمور يحمل محركات الموت، ونحن نريد محركات الحياة. إن ما يحمله في المجتمع أمر خطير للغاية”.

من جانبه قال السكرتير الأول للحزب الاشتراكي الفرنيب، أوليفييه فور. “لا أعتقد أنه يتعين علينا تأهيل الناس بأصلهم ودينهم وما إلى ذلك. إيريك زمور اليوم يعيد الاعتبار لفكر يهودي”.

كما قال ماريك هالتر: “عزيزي إريك زمور، عظمة فرنسا ليست بك بل الشعب الفرنسي. إريك زمور يأتي لإعادة تأهيل الفكر القديم الفاسد لليمين المتطرف”.

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