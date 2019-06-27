هجوم مسلح يستهدف محطة إرسال تلفزيوني جنوبي تونس

تعرضت محطة الإرسال التلفزيوني، بجبل عرباطة في ولاية قفصة، جنوبي تونس، فجر اليوم الخميس، إلى إطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة، دون تسجيل أية أضرار بشرية او مادية.

وحسب ييان صادر عن وزارة الدّفاع الوطني التونسي، فإن الهجوم جرى في حدود الساعة الثالثة و30 دقيقة من فجر اليوم الخميس .

وأكّد البيان أنّ “التشكيلات العسكرية الموجودة على عين المكان والمؤمنة لمحطة الإرسال العسكري، تدخلت في الحين بردّ فعل فوري مما أجبر هذه المجموعة على الفرار بعمق الجبل.”

ولا تزال العملية العسكرية متواصلة لتقفي آثار المجموعة المسلحة، وفق ما ورد بنص البيان.