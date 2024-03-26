هجوم موسكو.. قوجيل يوقع على سجل التعازي بسفارة روسيا

قام رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الاثنين بمقر سفارة روسيا الاتحادية بالجزائر، بالتوقيع على سجل التعازي إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف، الجمعة الفارط، مركز ”كروكوس سيتي هول” التجاري بضواحي العاصمة موسكو.

وجاء في نص تعزية رئيس مجلس الأمة “تلقينا ببالغ الحزن وعميق الأسى، نبأ الاعتداء الارهابي الجبان. الذي روع أمن المواطنين في مدينة موسكو وأودى بحياة العشرات من الأرواح البريئة وخلف العديد من الجرحى”.

وأضاف قوجيل: “وإذ نندد بكل قوة وبأشد العبارات بهذا العمل الشنيع الذي لا يمكن تبريره، أتقدم باسم رئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون، وباسم الحكومة والشعب الجزائريين، بخالص التعازي وبأصدق عبارات التعاطف والمواساة. للشعب الروسي الصديق وحكومته ولأسر الضحايا مع تمنياتنا للجرحى بالشفاء العاجل”.

وخلص قوجيل إلى القول: “وإذ نجدد إدانتنا للإرهاب بكافة أشكاله ومهما كانت دوافعه، فإننا نؤكد تضامننا الكامل مع روسيا الاتحادية الصديقة في هذا الظرف العصيب”.

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