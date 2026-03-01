هجوم يضرب ميناء زايد في أبو ظبي وقصف سفارة إسرائيل

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، عن هجوم استهدف ميناء زايد في أبو ظبي بالإمارات، حيث شوهدت أعمدة الدخان الكثيف تخيّم على سماء المدينة.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الإثنين، برؤية أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من منطقة ميناء زايد الحيوية. في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن طائرة من دون طيار أصابت المبنى الذي تقع فيه سفارة إسرائيل في أبوظبي.

وقررت موانئ دبي، تعليق عملياتها في ميناء جبل علي بالامارات.