هداف اتحاد بسكرة يتجه للإحتراف في الدوري السعودي

يتجه مهاجم وهداف فريق اتحاد بسكرة، هشام مختار، لخوض تجربة احترافية في الخليج، وبالتحديد في الدوري السعودي.

وكشفت وسائل إعلام عربية، عن توصل هشام مختار، لاتفاق نادي النجمة، الناشط في الدرجة الثانية السعودية، للانضمام إليه هذا الصيف.

كما يرتقب إعلان إدارة نادي النجمة، عن الصفقة بصفة رسمية خلال الساعات القليلة المقبلة، فور ترسيم العقد مع اللاعب.

واخنتار هشام مختار، الوجهة السعودية، رغم العروض العديدة التي حظي بها هذا الصيف، من عدة أنتدية جزائرية بارزة.