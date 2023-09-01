هداف الخضر إسلام سليماني وعدة أسماء ثقيلة تغيب عن قائمة بلماضي

شهدت القائمة اللاعبين المعنيين بتربص المنتخب الوطني لشهر سبتمبر، والتي كشف عنها الناخب الوطني جمال بلماضي اليوم الجمعة، غياب عدة أسماء ثقلية.

ويعتبر الهداف التاريخي للمنتخب الوطني اسلام سليماني، أبرز الغائبين عن هذه القائمة، بالظر لعدم مباشرته المنافسة الرسمية مع ناديه الجديد.

كما استبعد بلماضي، من قائمته الجديدة، كل من: مهدي لريس، بلعيد، حجام، بن طالب، وفيكتور لكحل، الذين شاركوا في التربص الماضي.

ومن جهة أخرى شهدت قائمة جمال بلماضي، الخاصة بتربص سبتمبر الجاري، تواصل غياب الثنائي يوسف بلايلي، وأندي ديلور.