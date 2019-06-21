هداف الخضر الجديد مع “محمد صلاح” قبل إنطلاق “الكان”!

تواجد الوافد الجديد للمنتخب الوطني، “اندي دولور” رفقة التشكيلة المثالية الإفريقية للموسم، وهذا ساعات قبل إنطلاق “الكان 2019” في مصر.

وأختار موقع “هوسكورد” العالمي، هداف نادي “مونبوليي” رفقة مواطنه، “يوسف عطّال” نظرا للعروض المميزة التي قدماها في “الليغ 1” الفرنسية.

ويُرتقب أن يكون “الغجري” وزميله، من أبرز نجوم “الخضر” خلال هذه الدورة، لأنهما من العناصر المهمة في تشكيلة “جمال بلماضي”.

وإضافة لثنائي “مُحاربي الصحراء”، فإن التشكيلة ضمت كل من النجم المصري “محمد صلاح”، والسنيغاليين “ساديو ماني”، “كاليدو كوليبالي” و”إدريسا غاي”.