هداف الرابطة المحترفة مطلوب بقوة في مصر !

كشفت تقارير إعلامية مصرية، اليوم السبت، أن هداف الرابطة المحترفة، مهاجم أتلتيك بارادو، بات مطلوبا بقوة من إدارة نادي الزمالك.

ووفقا لتقرير موقع “في الجول” المصري، فإن إدارة نادي الزمالك، تم عرض عليها اللاعب الجزائري، عادل بولبينة، من طرف أحد وكلاء اللاعبين.

وأوضح المصدر، أن إدارة بارادو، طلبت الحصول على مبلغ 2 مليون دولار للتخلي عن لاعبها بولبينة. وهو ما يجده الزمالك مبالغا فيه ويصعب من إتمام الصفقة.

للإشارة، سجل بولبينة 11 هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين لحد الآن مع “الباك” من أصل 13 مباراة، ولايزال مرتبطا مع فريقه لغاية صيف 2026.