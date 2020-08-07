هداف المولودية مُنبهر بإحتفالات السياربي ويُحرج نفسه مع “الشناوة”

عبّر هداف مولودية الجزائر، سامي فريوي، عن إنبهاره بإحتفالات جماهير شباب بلوزداد، سهرة أمس الخميس، بمناسبة التتويج بلقب البطولة الوطنية.

ونشر رأس حربة العميد “ستوري”، على حسابه الصورة، بصورة رائعة لأنصار “السياربي”، ظنا مُرفقة بقلبين باللونين الأحمر والأخضر.

ووضع صاحب الـ28 عاما، نفسه في موقف حرج مع “الشناوة” بعدما أبدى عن إعجابه باللوحة الفنية التي رسمها أبناء لعقيبة.

ليقوم بعدها اللاعب بحذف ما نشره سريعا، بإعتباره تفطن في نهاية المطاف بأن الإحتفالات كان لأنصار الفريق الغريم لا للنادي الذي يحمل ألوانه.