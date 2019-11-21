هدام: سنوفر الظروف الصحية اللازمة للمرضى.. وتخفيض التحويل للعلاج بالخارج

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي تيجاني حسان هدام، أن الدولة تلتزم بالعمل على إنشاء واستيفاء الظروف المادية والتقنية من أجل تحسين الظروف الصحية.

وأكد هدام خلال لقاء تقييمي للجنة الوزارية المشتركة بين قطاعات العمل الصحة و التعليم العالي على أن هذا التنسيق بين القطاعات المعنية جاء من اجل التكفل الأمثل بالقطاعات الإستراتيجية و على رأسها الصحة.

وأضاف أن المنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي تهدف إلى تمكين كل المواطنين من التغطية الإجتماعية اللازمة،

وتطبيقا لتعليمات الحكومة القاضية بالتكفل الصحي اللازم بمناطق الجنوب و الهضاب العليا، تعمل مصالح الضمان الإجتماعي على التنسيق مع وزارة الصحة لتفعيل نظام الدفع من قبل الغير للخدمات الطبية.

و تشمل هذه الخدمات الولادة، الفحوصات البيولوجية و التصوير بالأشعة، من قبل الهيئات الصحية الخاصة.

كما يهدف التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الصحة العمل على وضع برنامج يسمح بالرعاية الصحية اللازمة لتخفيض التحويل للعلاج إلى الخارج.

وكما يولي التنسيق بين وزارة العمل و الصحة أهمية لعدة نقاط أهمها التعاقد مع المؤسسات الإستشفائية الخاصة.

إعداد المراجع الطبية المتعارف عليها للتكفل بعلاج الأمراض كما يهدف أيضا توحيد أنماط تحرير الوصفات الطبية.

فضلا عن توحيد السياسة الوطنية للأدوية و الخريطة الوطنية للأمراض والتكفل الصحي بمناطق الجنوب والهضاب العليا.