هدام: نحو رقمنة منظومة الضمان الإجتماعي لتحسين الخدمات

الوطني
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هدام: نحو رقمنة منظومة الضمان الإجتماعي لتحسين الخدمات
بقلم نادية بن طاهر

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، تيجاني حسان هدام، اليوم الثلاثاء، أن قطاعه يسعى لإعتماد برنامج لرقمنة منظومة الضمان الإجتماعي.

وأضاف هدام، في لقاء حول التحول الرقمي لهيئات الضمان الإجتماعي، أن الوزارة تعمل على رسم برنامج مستقبلي نحو التحول الرقمي.

ويأتي ذلك من خلال تبني أفضل وأحدث التقنيات الرقمية والتشجيع على الإبتكار والإبداع للإرتقاء بمهام القطاع وتحسين الخدمة العمومية.

وإعتبر الوزير، أن بلوغ هذا الهدف يتطلب تسخير الطاقات البشرية والمادية، وإشراك جميع الفاعلين في عملية التحديث.


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