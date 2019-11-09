هدام والدالية يشرفان على يوم دراسي حول المقاولاتية والتنمية الاقتصادية

يشرف وزير العمل تيجاني حسان هدام، رفقة وزيرة التضامن الوطني غنية الدالية، غدا، على أشغال يوم دراسي حول المقاولاتية والتنمية.

اليوم الدراسي بعنوان “المقاولاتية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، يهدف إلى تسليط الضوء على دور وأثر المؤسسات المصغرة، باعتبارها بديلا لتعزيز جهود ترقية التشغيل ومكافحة البطالة.

وسيجمع الإطارات المركزية للوزارتين، إلى جانب مسؤولي الهيئات العمومية لترقية ودعم استحداث المؤسسات المصغرة، وممثلي القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، إضافة إلى مراكز البحث والتطوير التكنولوجي.