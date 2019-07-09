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هدام يأمر بتبسيط الإجراءات الإدارية وتفعيل اللجنة الولائية لترقية التشغيل بسطيف

الوطني
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هدام يأمر بتبسيط الإجراءات الإدارية وتفعيل اللجنة الولائية لترقية التشغيل بسطيف
بقلم موسى.ب

أمر وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، تيجاني حسان هدام، تخفيف وتبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل ما أمكن منها، مع تحسين ظروف

الإستقبال والتكفل بانشغالات المواطنين، كما دعا الوزير خلال اجتماع توجيهي، جمعه بإطارات القطاع في الزيارة التي قادته لولاية سطيف،

إلى تفعيل اللجنة الولائية لترقية التشغيل، واجتماعها بصفة دورية ومنتظمة، فضلا عن الشروع دون تأخر في تخصيص إيجار المحلات،

التابعة للهيئات التي تدخل تحت وصاية وزارة السكن والعمران والمدينة، على غرار دواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل وLPP.

كما شدد هدام على تعزيز عملية تحصيل الإشتراكات بكافة الطرق القانونية، ومضاعفة نشاط التحسيس والتوعية والإعلام.

فضلا عن التزام الصرامة في تطبيق تشريعات العمل، وتحسيس العمال وأرباب العمل بأهمية الإلتزام بضوابط السلامة والصحة المهنية،وبالتصريح للضمان الاجتماعي.


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