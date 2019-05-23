هدام يدعو أساتذة وطلبة المدرسة العليا للضمان الإجتماعي المساهمة في عصرنة المنظومة

دعا وزير العمل والضمان الإجتماعي، تيجاني حسان هدام، أساتذة وطلبة المدرسة العليا للضمان الإجتماعي الى المساهمة من خلال البحث والتفكير وابداء الآراء والاقتراحات.

في اطار جهود القطاع الرامية الى اصلاح وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي، معتبرا هذه المنظومة من أهم شروط الاستقرار

الاجتماعي وتعد في صلب السياسات التي تعنى بالمواطن.

للإشارة تعتبر المدرسة العليا للضمان الاجتماعي أحد أهم الأدوات الاستراتيجية في مجال تطوير كفاءات الموارد البشرية لمختلف

القطاعات، وصرحا علميا ومعرفيا يزود القطاع بالكفاءات وبالإطارات الجديرة التي ترتقي بأنماط التسيير وبنوعية الأداء.

إضافة إلى كونها فضاء لتبادل التجارب والخبرات في مجال الضمان الاجتماعي على المستوى الاقليمي والقاري، وذلك وفق معايير منظمة العمل الدولية.