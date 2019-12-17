هدام يشرف على أشغال يوم دراسي حول رقمنة قطاع الضمان الإجتماعي

سيشرف وزير العمل والضمـان الاجتمـاعي، تيجاني هدام اليوم الثلاثاء على أشغال اليوم الدراسي حول رقمنة قطاع الضمان الإجتماعي.

وسيكون اليوم الدراسي تحت شعار “التحول الرقمي لهيئات الضمان الإجتماعي: تحديات وأفاق”.

وحسب بيان للوزارة، فإن هذا اللقاء يندرج في إطار اعتماد عملية التحول الرقمي لتحقيق النجاعة والفعالية لهيئات الضمان الاجتماعي.

كما تم إنشاء مخبر البحث العلمي المتخصص في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على مستوى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، في شهر أكتوبر الماضي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.