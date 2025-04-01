هدايا مجانية من “أوريدُ” بعد كل هدف للمولودية

قرر متعامل الهاتف النقال “أوريدُ” الراعي الرسمي لمولودية الجزائر، تقديم هدايا مجانية لأنصار الفريق، بعد كل هدف يسجله رفقاء القائد أيوب عبد اللاوي، في مرمى أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

ويستقبل العميد، سهرة اليوم الثلاثاء، بداية من الساعة 20:00. العملاق الجنوب إفريقي، بملعب 5 جويلية ضمن ذهاب ربع نهائي “الشامبينز ليغ”.

وكشفت إدارة النادي العاصمي، في منشور عبر حسابها على “فيسبوك” بعنوان “أوريدُ والمولودية” بأنه مع كل هدف يسجله الفريق في مرمى أورلاندو بيراتس، سيستفيد الأنصار من “1جيغا” مجانية.

ونشرت إدارة المولودية فيديو، لمدافعها أيوب غزالة، يروّج فيه لهذا العرض المجاني. حيث يتعين على الأنصار ارسال رقم “1976” وهي سنة تتويج الفريق باللقب القاري، إلى الرقم 921. من أجل تشغيل الخدمة والفوز بالهدايا المجانية.