هددتها بالطلاق والفراق حتى أؤدبها

ككل الأزواج،لقد حدثت بيني وبين زوجتي مناوشات إرتأيت أن أكون فيها بالرغم من خطئي فعنفتها وهددتها بالطلاق، وأشرت عليها بأنني لن أتوانى على الارتباط من أخرى ما أدخلها في حالة نفسية سيئة وهي حامل فغادرت بيتي وهي تبكي حبها لي .

هددتها بالطلاق والفراق حتى أؤدبها

سيدتي أنني لم أكن أنوي الطلاق بقدر ما كنت أنوي تأديبها. لأستفيق ذات يوم على مكالمة هاتفية من أهل زوجتي لكي يخبرونني فيها أنها في غرفة العمليات لتضع حملها، فهرولت إليها معلنا الوصال وعودة المياه إلى مجاريها لأفجع بأن إبني توفي بعد ساعتين من ميلاده.

المكلوم م.ربيع من الشرق الجزائري.

الرد:

هي تجربة عشت تفاصيلها، فكنت أخي سامحك الله مروّعا زوجتك الحامل مهددا إياها بالطلاق، في فترة كانت هي الأجدر بأن تحتويها ولا تكسر بخاطرها فهجرك وتهديدك لها بالطلاق هو ما جعلها تنهار.

هو الدرس الذي يجب أن يبقى محفورا في ذاكرتك والذي بموجبه عليك أن تسارع في بث حبال الوصال مع زوجتك الثكلى التي تبكي بدل الدموع دما فقدانها لصغيرها. فلتعد المياه إلى مجاريها بينكما ولتصصح ما بدر منك من أن تبدي لها الوفاء إلى الأبد.