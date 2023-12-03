هدد بإعادة قصفه.. جيش الاحتلال يأمر بإخلاء مستشفى كمال عدوان شمال غزة

هدد جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الاحد، بإعادة قصف مستشفى كمال عدوان شمال غزة، في حال عدم اخلاءه.

وقام طيران الاحتلال، بقصف بصاروخ مدخل مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، حيث ارتقى عدد من الشهداء بالإضافة الى سقوط جرحى.

وصرح المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، ان جثث عشرات الشهداء موجودة في ساحة مستشفى كمال عدوان ولا يستطعون دفنها.

وأضاف ذات المتحدث، جيش الاحتلال يحاول التقدم باتجاه مستشفى كمال عدوان لمحاصرته.