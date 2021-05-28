هدد طليقته وحاول اختطاف أطفاله.. القضاء الفرنسي يسجن جزائريا ويمنعه من أراضيه 5 سنوات

مثل أمام القضاء الفرنسي، أمس الخميس، جزائري، بعد تهديد طليقته وأم أبنائه الثلاثة، بإنهاء حياتها في حال رفضت تسليمه الأولاد.

وحسب ما أوردته صحيفة Le Midi Libre الفرنسية، فقد سعى هذا المواطن الجزائري لاستعادة حضانة أطفاله بتهديد زوجته السابقة بقتلها.

وبحسب تقرير ميدي ليبري، فقد قال المتهم لطليقته “إذا لم أستعد أطفالي منك، وسلمتني الحضانة فسوف أقطع حلقك وأقتلك”.

وأشار ذات الموقع الإخباري أن الزوج الجزائري، غير مستقر وكثير السفر، حيث يعيش بين فرنسا والجزائر واسبانيا، ومعظم وقته يقضيه بين الفنادق. والأمر لا يؤهله ليكون مسؤولا عن أطفاله.

وأفادت أن المتهم عارض طليقته في الشارع وهي مع أطفالها، وحاول أخذهم منها بالقوة. ما أصاب الأطفال بهيستيرسا بكاء، استدعت تدخل المارة وطلب الأمن.

وأمام تصاعد التهديدات، قدمت طليقته شكوى للعدالة الفرنسية، حيث نفى عند مثوله تلقيها تهديدات وأنه أراد استرجاع أطفاله للعيش معه.

لكن وجود شهود في موقع الحادثة، أدت في الأخير إلى اعترافه بالتهم المنسوبة إليه وهي التهديد بالقتل ومحاولة اختطاف الأطفال. لأن الحضانة بحوزة الأم.

وحُكم على الجزائري بالسجن 30 شهرًا، ستة منها نافدة، مع منعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة خمس سنوات.