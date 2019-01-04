هدف آدم وناس مرشح لجائزة أحسن هدف في نابولي هذا الموسم
رشّح نادي نابولي الإيطالي هدف الدولي الجزائري آدم وناس في مرمى نادي فروزينوني هدف الموسم لنادي الجنوب الإيطالي.
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إنطلقت اليوم الخميس، بولاية النعامة، القافلة الولائية للتحسيس والتلقيح ضد داء الحمى القلاعية وداء الطاعون المجترات الصغيرة.
وقد أشرف على انطلاقها والي الولاية محمد حجار، مرفوقا…
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تمكنت مصالح أمن دائرة برج منايل ببومرداس، من توقيف عصابة من 4 أشخاص، تبيع وتروج المخدرات بكل أنواعها.
حيث حجزت ذات المصالح، 100 غرام من المخدرات…
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أطاحت مصالح الأمن ببومرداس بعصابة متورطين في قضايا تتعلق بتزوير وثائق إدارية وترويج المخدرات والدعارة.
وحسب ذات المصالح فإن العصابة تتكون من 5 أشخاص أعمارهم مابين…
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