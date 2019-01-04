هدف آدم وناس مرشح لجائزة أحسن هدف في نابولي هذا الموسم

الرياضة
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هدف آدم وناس مرشح لجائزة أحسن هدف في نابولي هذا الموسم
بقلم وافي مهاجري

رشّح نادي نابولي الإيطالي هدف الدولي الجزائري آدم وناس في مرمى نادي فروزينوني هدف الموسم لنادي الجنوب الإيطالي.


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