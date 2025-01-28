هدف أيوب عبدي في مرمى إيطاليا الأفضل في “مونديال” كرة اليد

تصدر هدف لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، أيوب عبدي، في مرمى المنتخب الايطالي، قائمة أفضل أهداف بطولة العالم 2025، المقامة بتنظيم مشترك بين “كرواتيا، الدنمارك، والنرويج” إلى غاية الـ 2 فيفري المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة العالم لكرة اليد، عبر “فيسبوك” قائمة “التوب 10” الخاصة بأهداف النسخة الحالية، وجاء هدف عبدي، في مرمى منتخب ايطاليا، في المركز الأول.

وكان نجم الكرة الصغيرة الجزائرية، قد سجّل هدفا خرافيا، في هزيمة “الخضر” أمام ايطاليا. بنتيجة 23-32، ضمن الجولة الثانية من الدور الأول لـ “المونديال”. الأمر الذي جعله حديث عشاق كرة اليد، والصحافة العالمية.

للإشارة فإن العناصر الوطنية، ستواجهة مساء اليوم الثلاثاء. منتخب البحرين، بداية من الساعة 15:30 بتوقيت الجزائري، في مباراة تحديد المركزين الـ 29 والـ 30.

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