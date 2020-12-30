هدف دولور العالمي يواصل صناعة الحدث

لا يزال الهدف العالمي الذي سجله الدولي الجزائري، أندي دولور، خلال الجولة الماضية من الليغ 1 يصنع الحدث لدى الجميع في فرنسا.

وأكد متوسط ميدان مونبوليي، جوردان فيري، بأن ما فعله قائده كان خارقا للعادة، ويستحق التكريم في أقرب الآجال الممكنة.

وصرّح قائلا :”الهدف الذي سجله أندي كان رائعا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأتمنى إختياره كأجمل هدف هذا الموسم”.

ويتواجد مُحارب الصحراء، في أفضل أحواله خلال الفترة الماضية، حيث أختير كنجم الشهر في الدوري الفرنسي وفي فريقه.

وتمكن “بوزلوف”، مثلما أصبح يُلقب مؤخرا، من تسجيل ثمانية أهداف لحد الساعة مُرفقا إياها بسبع تمريرات حاسمة.

ويسير صاحب القذفات الصاروخية، بخطى ثابتة للتوقيع على أفضل موسم له منذ بداية مشواره الإحترافي.