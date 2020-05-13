هدف “دولور” ضمن قائمة أفضل أهداف الموسم في “الليغ 1”

نشر الحساب الرسمي للدوري الفرنسي أجمل أهداف البطولة لهذا الموسم الذي انتهى قبل استكمال جولاته بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتم اختيار “هدف دولور” العالمي في مرمى أميان كأحد أجمل الأهداف في البطولة.

فالنجم الجزائري سجل هدفا خرافيا وبتسديدة قوية من خارج منطقة 18 متر وجاء في تغريدة للحساب الرسمي للليغ1: “دولور يرسل صاروخ”.

يذكر أن “دولور” أنهى الموسم الثاني له على التوالي مع “مونبوليي” كهداف الفريق في البطولة.