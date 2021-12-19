هدف سعيود واحتفالات الجزائريين تبهر سفارة فرنسا

قدمت سفارة فرنسا لدى الجزائر، اليوم الأحد، تهانيها، بمناسبة فوز الجزائر بكأس العرب. بثنائية نظيفة ضد نظيرهم التونسي من توقيع أمير سعيود وياسين براهيمي.

ونشرت سفارة فرنسا على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك “كانت سهرة لا تنسى. يفعلها الخضر مرة أخرى ويفرحون الشعب الجزائري، بالفوز في المباراة النهائية”.

وأضافت سفارة فرنسا “كان الطريق نحو الفوز طويلا، وعانى الأفناك كثيرا أمام الفريق التونسي الشجاع”.

وتابعت السفارة الفرنسية “لكن سعيود البطل جاء لتخليص فريقه بهدف رائع أعطى إشارة انطلاق سهرة ستبقى في الأذهان”.

وأضافت السفارة الفرنسية “سعيدون لأننا تمكنا من عيش أجواء الفرح مع الشعب الجزائري، تحيا الجزائر”.

ورفع، سهرة أمس، قائد المنتخب الوطني، رايس وهاب مبولحي، كأس العرب في ملعب “البيت”. وسط أجواء احتفالية كبيرة وصور رائعة. كانت بمثابة مسك الختام لمشوار منتخب وعد بالعودة بالكأس إلى الجزائر ووفى بوعده.

‫وتوّج المنتخب الجزائري بكأس العرب قطر 2021، عقب فوزه في المباراة النهائية على المنتخب التونسي، بهدفين من دون رد. في مباراة انتهى وقتها الأصلي على نتيجة التعادل السلبي. وسجل الهدف الأول أمير سعيود في الشوط الإضافي الأول، وتحديدا في د 99. في حين وقع براهيمي الهدف الثاني في آخر لحظة من المباراة في د 125.

وقد سجل أمير سعيود هدفه الأول في دورة كأس العرب، بمناسبة المباراة النهائية على طريقة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي. حين وضع الكرة بتسديدة رائعة في شباك الحارس التونسي، الذي وقف يتفرج عليها وهي تزور شباكه. مفجرا فرحة كبيرة على مستوى جهة أنصار “الخضر” في مدرجات “البيت”. ويبقى أغلى ما سجل في هذه الدورة، فضلا عن جماليته. بسبب أنه مكن رفقاءه من التتويج في النهاية بلقب كأس العرب لأول مرة.

كما هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المنتخب على تتويجه بكأس العرب قطر 2021، على حساب المنتخب التونسي بثنائية نظيفة.

وقال الرئيس تبون في تغريدة له على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”. “مبروك يا أبطال العرب.. الله يفرحكم كيما فرحتونا”.

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