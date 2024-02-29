هدف غويري في مرمى البياسجي مرشح لجائزة هدف الشهر

رشح الحساب الرسمي للدوري الفرنسي، هدف لاعب المنتخب الوطني ونادي رين أمين غويري، في مرمى باريس سان جيرمان، لجائزة أفضل هدف في “الليغ1” لشهر فيفري.

بعد أن سجل مهاجم رين غويري، هدفا رائعا في مرمى البياسجي، في الجولة 23 من الدوري الفرنسي، بمراوغته لمدافعين وتسديد الكرة مباشرة في شباك الحارس الإيطالي دوناروما.

كما سينافس غويري في جائزة هدف الشهر كل من: مهاجم ليل إيدون زهيغروفا، ومهاجم براست بيار لييس ميلو، ومهاجم موناكو دينيس زكارياء، ومهاجم ريمس محمد دارامي.

ووضع الحساب الرسمي لـ”الليغ1″ رابطا للجماهير للتصويت على أفضل هدف في الدوري الفرنسي لشهر فيفري، وفق المنشور الموضح أدناه.

وللإشارة، شارك المهاجم أمين غويري مع فريقه رين في 20 مباراة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، 16 مناسبة منها كأساسي، وسجل 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.