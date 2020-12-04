هدف محرز مرشح لجائزة الشهر في الدوري الإنجليزي

رشح الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم هدف الدولي الجزائري رياض محرز في مرمى بيرنلي لجائزة هدف شهر نوفمبر الفارط.

وكان قائد الخضر قد نجح في تسجيل هاتريك الاول له مع فريق السيتي خلال الفوز على بيرنلي بخماسية كاملة بملعب الإتحاد

محرز يواجه منافسة مع عدد من الأهداف الرائعة الأخرى التي تم تسجيلها خلال شهر نوفمبر.

وتشمل القائمة: رافينيا (ليدز يونايتد ضد إيفرتون)، وجيمس وارد بروس وداني إنجز (ساوثامبتون ضد أستون فيلا)، وسولي مارش (برايتون ضد أستون فيلا)، وجيمي فاردي (ليستر سيتي ضد ليدز يونايتد، وإيبيريشي إيز (كريستال بالاس ضد ليدز، و أولا أينا (فولهام ضد إيفرتون ) .

و سيتم إعلان اسم الفائز بالجائزة يوم الجمعة المقبل ).