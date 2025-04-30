هدف بلومي أمام كارديف سيتي مرشح لجائزة الأفضل هذا الموسم

تم ترشيح هدف الدولي الجزائري، بشير بلومي، لجائزة “هدف الموسم” الخاص في نادي هال سيتي للموسم الحالي 2024-2025.

وهو الهدف الذي سجله لاعب الخُضر في مرمى نادي كارديف سيتي في المباراة المندرجة ضمن الجولة الـ7. من “الشامبيونشيب” الإنجليزية بتاريخ 28 سبتمبر 2024.

وانتهت بفوز هال سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

الهدف الذي سجله بلومي، نجل أسطورة الكرة الجزائرية لخضر بلومي، جاء بطريقة مميزة، إذ راوغ ببراعة أحد المدافعين قبل أن يطلق تسديدة قوية استقرت في الزاوية العليا للمرمى، ما جعل الجماهير تتفاعل معه بشكل كبير وتعتبره أحد أجمل أهداف الفريق هذا الموسم.

وقد أدرج نادي هال سيتي هذا الهدف ضمن قائمة الأهداف المرشحة لنيل جائزة “Uber Eats Goal of the Season”، إذ يمكن للجماهير التصويت عبر الرابط الرسمي للنادي: https://www.wearehullcity.co.uk/news/2025/april/30/vote-for-your-2024-25-uber-eats-goal-of-the-season/

ويعَدُّ هذا الترشيح إنجازًا معنويًا هامًا للاعب الجزائري الشاب، خاصة بعد تعرضه لإصابة خطيرة هذا الموسم، غاب على إثرها لمدة 6 أشهر عن المنافسات الرسمية.

كما بصم بلومي، على موسم مميز بقميص “النمور”، وأكد تطوره السريع وتكيّفه مع أجواء الكرة الإنجليزية. بتسجيله هدفين وتقديمه تمريرتين حاسمتين.