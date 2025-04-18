هدف و3 تمريرات حاسمة… محرز يقدّم أداءً خرافياً أمام الفيحاء

بصم الدولي الجزائري، رياض محرز، اليوم الجمعة، على هدف وقدّم ثلاث تمريرات حاسمة رفقة ناديه الأهلي في مواجهة الفيحاء، برسم الجولة الـ28 من دوري روشن.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي، بخماسية نظيفة، وبرز فيها لاعب الخُضر بشكل خرافي، وقدم 3 تمريرات حاسمة في الدقائق 17،37،45+ وسجل هدفا في الدقيقة الـ82.

ونصّب رياض محرز نفسه رجل المباراة بتنقيط 10/10، ليرفع فريقه الأهلي رصيده إلى النقطة الـ55 في المركز الرابع في الترتيب العام من دوري روشن.

للإشارة، بلغ رياض محرز، المساهمة التهديفية رقم 15 (9 تمريرات حاسمة و 6 أهداف) من أصل 27 مباراة في دوري روشن هذا الموسم مع فريقه الأهلي.