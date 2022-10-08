هدم جسر القرم.. روسيا توضح سبب اندلاع الحريق

ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، أن الحريق الذي اندلع على جسر القرم، ناجم عن شاحنة مفخخة. ونقلت وسائل إعلام روسية، عن اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، قولها بأنه تم تفجير شاحنة على جسر “كيرتش” فجر السبت. ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

ومن جانبها، أعلنت هيئة السكك الحديدية في شبه جزيرة القرم، عن عدم تسجيل أي إصابات جراء اندلاع حريق بخزان وقود فوق جسر القرم.

ومن جانبه، وصف مستشار الرئيس الأوكراني الانفجار عند جسر كيرتش بأنه “البداية”، وقال إن “كل شيء غير شرعي يجب تدميره”.

كما يعتبر معبر كيرتش، زوجين من الجسور البرية وسكك حديدية بنتها روسيا. بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014.

في حين، وقع الحريق بعد ساعات من انفجارات هزت مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح السبت. ما أدى إلى تصاعد أعمدة دخان في السماء وتسبب في سلسلة من الانفجارات الثانوية.

وأفادت الخدمة الصحفية لسكة حديد القرم أنه في 06:05 استهدف عمل تخريبي جزء السكة على جسر كيرتش عبر مضيق كيرتش”.

واشتعلت النيران في خزان وقود في قطار شحن من جراء انفجار شاحنة على الجسر أدى إلى اندلاع الحريق. وفقا للمركز الإعلامي للجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب.