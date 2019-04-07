هدم سوق “باب الوادي” بعد اقتحامه من طرف التجار بالعاصمة
سوق باب الوادي
قامت مصالح ولاية الجزائر،صبيحة اليوم الأحد، بهدم سوق “الساعات الثلاث”، باب الوادي في العاصمة.
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قامت مصالح ولاية الجزائر،صبيحة اليوم الأحد، بهدم سوق "الساعات الثلاث"، باب الوادي في العاصمة.
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"النهار" انفردت بنشر التفاصيل الأولية للجريمة
فكت، أول أمس، الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية تالخمت دائرة رأس العيون بباتنة، لغز جريمة قتل بشعة.
حيث راح ضحيتها شيخ يبلغ…
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بسبب رفض الأطباء التوقيع على شهادة وفاته لنقله إلى مصلحة حفظ الجثث
الشيخ يبلغ من العمر 66 عاما كان يعاني من مرض عضال
مصدر مسؤول لـ "النهار"…
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