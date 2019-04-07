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هدم سوق “باب الوادي” بعد اقتحامه من طرف التجار بالعاصمة

أخبار الجزائر
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هدم سوق “باب الوادي” بعد اقتحامه من طرف التجار بالعاصمة سوق باب الوادي
بقلم أسماء.ع

قامت مصالح ولاية الجزائر،صبيحة اليوم الأحد، بهدم سوق “الساعات الثلاث”، باب الوادي في العاصمة.


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