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هدم عشرات المنازل الفوضوية المبنية حديثا بأطراف الأودية بالبليدة

أخبار الجزائر
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هدم عشرات المنازل الفوضوية المبنية حديثا بأطراف الأودية بالبليدة
بقلم عباس عادل

أقدمت سلطات الولائية بالبليدة وبحضور كل من رئيس دائرة اولاد يعيش والبليدة وهي مرفوقة بقوات حفظ النظام والامن الحضري الثالث وأمن دائرة أولاد يعيش على هدم العشرات من سكنات الفوضوية القريبة من الأودية.

والتي تم إنشائها حديثا على أطرف الأودية بكل من وادي بني عزة ووادي سيدي الكبير التابعين إلى بلدية البليدة.

بالإضافة إلى سكنات فوضوية بوادي بن عاشور في شطره التابع لبلدية أولاد يعيش خاصة مع ظهور الأمراض الخطيرة بتلك الأودية وعلى رأسها الكوليرا.

العملية جاءت تنفيذا لتعليمة والي البليدة يوسف شرفة القاضية إلى وقف بناء بطريقة عشوائية على أطراف الاودية.


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