هدم فيلا فنان مصري شهير

أصدرت مصالح محافظة الجيزة في مصر، قرار بهدم فيلا الفنان المصري رياض الخولي، التي تقع في منطقة حدائق الأهرام، وذلك لكونها آيلة للسقوط وتشكل خطرا نظرا لتهالكها واحتمالية انهيارها.

وأشعل الخبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تم تداول صورًا بشأن هدم فيلا الفنان رياض الخولي.

وأكد مصدر بمحافظة الجيزة، أن فيلا الفنان رياض الخولي تم بيعها لمالك جديد. وبالفعل تم إصدار قرار بهدم الفيلا بسبب خطورتها الداهمة على سلامة المواطنين.

ووفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت، فإن المالك الجديد للفيلا هو من قام باستخراج رخصة الهدم منذ 3 أشهر من أجل الاستعداد لتنفيذ القرار.

وأضافت ذات المصادر، أن الفنان رياض الخولي كان قد باع الفيلا منذ فترة طويلة ولم يكن مقيما فيها. وأوضحت أن الفيلا تعرضت إلى تصدعات وتشققات مما جعلها آيلة للسقوط.

كما أشارت ذات المصادر، إلى أن المالك الجديد يسعى لاستخراج رخصة بناء جديدة عقب الانتهاء من عملية الهدم الحالية.

وبالفعل، تمت كافة الإجراءات وفقا للقوانين المعمول بها، وحصل المالك الجديد على التصاريح اللازمة لعملية الهدم. ومن المقرر أن يتم إصدار رخصة بناء جديدة لمالك الفيلا الحالي قريبا.

ومن جانبه، علق الفنان رياض الخولي على الخبر بأنه لا يريد الحديث في هذا الموضوع لأنه ليس له علاقه به. وأنه منشغل الآن ومتواجد في تصوير مسلسل “حكيم باشا”.

ويقوم الفنان رياض الخولي ببطولة مسلسل “حكيم باشا”، المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني 2025.