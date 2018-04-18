هدم 26 بناية ومحلات تجارية فوضوية بعنابة

قامت مصالح دائرة الحجار بهدم 26 بناية فوضوية موزعة على عدّة أحياء بالحجار بولاية عنابة .

وهذا في إطار محاربة البناء الفوضوي ومنع انتشاره.وحسب مصادر النهار، فإن العملية اسفرت عن هدم البنايات المتواجدة بـالحريشة،سكوفي، وحي الكرمة.

وحسب ذات المصادر، فإنّ عملية الهدم شملت البنايات المشيدة بطرق غير قانونية وكذا المحلات التجارية دون رخصة.

وسخرت لعمليةو الهدم إمكانيات كبيرة ناهيك عن تسخير فصيلة مكافحة الشغب التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

وذلك بسبب تعنت أصحاب البنايات الفوضوية الإنصياغ للتعليمات وإخلاء المكان.