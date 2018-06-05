هدم 50 بناية فوضوية وتوقيف 3 أشخاص في وهران

تم هدم 50 بناية فوضوية غير شرعية مبنية فوق أسطح عمارات حي “مولود فرعون” بوهران.

وقد تم أمس الاثنين تسخير قوة عمومية لمرافقة استكمال عملية هدم البنايات الفوضوية غير الشرعية المبنية فوق عمارات بحي “مولود فرعون”.

والتي كانت تشكل تهديدا على سلامة ومقاييس العمارات المذكورة.

وقد مكنت الإجراءات الأمنية المباشرة من طرف مصالح أمن من استكمال العملية مع حجز مواد ووسائل بناء.

كما تم انجاز ملفات إجراءات قضائية ضد 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و36 سنة.

تورطوا في قضية إنشاء بنايات فوضوية غير شرعية فوق أسطح عمارات مع محاولة عرقلة تنفيذ العملية.