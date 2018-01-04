هدم 69 مسكنا فوضويا ببلدية بن فريحة في وهران

قامت المصالح الولائية لوهران، من هدم 69 مسكنا فوضويا بأعالي منطقة حسيان طوال ببلدية بن فريحة، تم انجازها نوفمبر المنصرم.

وجاءت هذه العملية، إثر بناء مساكن فوضوية تابع لأملاك غابية، بدون حيازة أي رخصة أوسند قانوني، بتواطؤ مع سماسرة العقار.

وتمت العملية، بقرار من والي وهران مولود شريفي، من أجل الحفاظ على الأراضي الفلاحية، والغابية ومحاربة البنايات غير الشرعية.

كما تم إيداع، شكاوي ضد الأشخاص المتورطين بتضليل العديد من المواطنين، والتلاعب بهم من خلال بيعهم لأراضي غابية بطريقة غير قانونية.

وقد سخرت الولاية، الوسائل المادية والبشرية الضرورية، بمرافقة مصالح الدرك الوطني، من أجل الحفاظ على النظام والأمن العموميين.