هدنة لمدة شهرين في اليمن تدخل حيز التنفيذ

دخلت اليوم السبت الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في اليمن لمدة شهرين حيز التنفيذ.

و كان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد أعلن عن استجابة أطراف النزاع بشكل إيجابي لمقترح الأمم المتحدة، بشأن هدنة لمدة شهرين، التي دخلت حيز التنفيذ مساء اليوم السبت.

كما رحب غروندبرغ بـ”ردود الفعل الإيجابية من جميع الأطراف على الهدنة”، مشددا على أهمية البناء على هذا الاتفاق لاستعادة بعض الثقة بين الأطراف المتحاربة ولاستئناف عملية سياسية تهدف إلى إنهاء النزاع.

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الجزائر ترحب بهدنة اليمن الرمضانية

كما رحبت الجزائر، بتوصل الأطراف المتنازعة في اليمن إلى هدنة لمدة شهرين في هذا البلد اعتبارا من بداية شهر رمضان.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية: “على إثر صدور بيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن. الذي أعلن فيه التوصل إلى هدنة لمدة شهرين في هذا البلد اعتبارا من بداية شهر رمضان. تعرب الجزائر عن ترحيبها بهذه المبادرة. كما تأمل في أن تشكل هذه الخطوة محطة هامة في سبيل التوصل إلى اتفاق دائم. يضمن تسوية شاملة للأزمة في اليمن الشقيق”.

كما أضاف البيان: “وإذ تثمن الجزائر مجددا هذه المبادرة. فإنها تؤكد دعمها لكل الجهود والمبادرات الرامية إلى إيجاد حل سياسي. وعلى رأسها المشاورات الحالية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة. وكذا المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. ومخرجات الحوار الوطني الشامل. قصد تحقيق مصالحة دائمة تحفظ وحدة اليمن واستقلاله. كما تعود بالأمن والاستقرار والسلام على المنطقة

كافة”.