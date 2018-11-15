 هدى فرعون: الأنترنيت ستصل إلى الجنوب بتدفق عالي جدا

قالت وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، هدى ايمان فرعون، إن شبكة الالياف البصرية لاتصالات الجزائر تعدت اليوم مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الاستلام بالألاف الكيلوميترات.

وأوضحت في ذات السياق، على هامش زيارتها لولاية أدرار لمعاينة مشاريع قطاعها ومن بينها مشروع الربط بالالياف البصرية بين ولاتي أدرار وتندوف، أن تدفق الأنترنيت الذي تحصلت عليه الجزائر من أوروبا سيصل إلى الجنوب بتدفق عالي جدا ومؤمن تماما، مما سيسمح ببداية التسويق إلى دول الجوار بعد الوصول إلى امضاء اتفاقيات مع هيئات ومؤسسات من هذه الدول.

وبهذا تبقى آخر لبنة في هذا المشروع هو دخول حيز الخدمة الوصلتين البحريتين خلال شهري ديسمبر الداخل وفيفري من العام المقبل.