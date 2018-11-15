 هدى فرعون: الأنترنيت ستصل إلى الجنوب بتدفق عالي جدا

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
 هدى فرعون: الأنترنيت ستصل إلى الجنوب بتدفق عالي جدا هدى فرعون
بقلم اليامين بلعلمي

قالت وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، هدى ايمان فرعون، إن  شبكة الالياف البصرية لاتصالات الجزائر تعدت اليوم مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الاستلام بالألاف الكيلوميترات.

وأوضحت في ذات السياق، على هامش زيارتها لولاية أدرار لمعاينة مشاريع قطاعها ومن بينها مشروع الربط بالالياف البصرية بين ولاتي أدرار وتندوف، أن تدفق الأنترنيت الذي تحصلت عليه الجزائر من أوروبا سيصل إلى الجنوب بتدفق عالي جدا ومؤمن تماما، مما سيسمح ببداية  التسويق إلى دول الجوار بعد  الوصول إلى امضاء اتفاقيات مع هيئات ومؤسسات من هذه الدول.

  وبهذا تبقى آخر لبنة في هذا المشروع هو دخول حيز الخدمة الوصلتين البحريتين خلال شهري ديسمبر الداخل وفيفري من العام المقبل.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com