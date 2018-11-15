هدى فرعون تعلن عن خفض أسعار الأنترنيت

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هدى فرعون تعلن عن خفض أسعار الأنترنيت
بقلم أسماء.ع

أعلنت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإتصالن إيمان هدى فرعون، اليوم الخميس، عن تغييرات في تسعيرة الأنترنيت.

وأوضحت هدى فرعون، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن إشتراك 2 ميغا بايت/ثانية، سينخفض إلى 1600 دج في الشهر، مضيفة أن جميع المشتركين الذين لديهم انترنيت 1 ميغابايت، ستصل إلى 2 ميغابايت تلقائيا.

وأضافت الوزيرة، أن جودة الأنترنيت ستتحسن بشكل كبير، خاصة بعد دخول الكابلين  من الألياف البصرية، اللذان يتم تركيبها بين أوروبا والجزائر.

وأشارت هدى فرعون، إلى أن 3 ملايين مشترك متصلون حاليا بشبكة الأنترنيت، منهم مليون مستخدم لديه شبكة بـ1ميغا بايت.







          
           
        
    
        

        
        
      

      



  

    
    
    
  










  
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