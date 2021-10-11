هدى فرعون تكشف تفاصيل مثيرة حول “صفقة المليون خط” 

وجه القاضي، سؤال للمتهمة الوزيرة السابقة للبريد ايمان هدى فرعون، بخصوص انها متابعة بتهم مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية. ومنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام صفقات وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة.

أنكرت من جهتها، هدى إيمان فرعون كل التهم الموجهة إليها. ليسألها القاضي حول متابعتها على واقعة اجتماع يتعلق بإبرام وصفقة عمومية بمليون خط التدفق العالي للانترنت بحضور المدير العام لموبيليس. ومدير شركة اتصالات الجزائر وممثل شركة هواوي. سائلا إيهاها “هاتفتي،”قبال الطيب” المدير العام السابق لـ”موبيليس” بعد 3 أيام من الحضور،وطلب منه الاتصال المباشر مع ممثل شركة هواوي.

وردت فرعون، في البداية اقول انني شغلت منصب وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ماي 2015 الى ديسمبر 2019 . ومتحصلة على شهادة الدكتوراه بالفيزياء من جامعة سيدي بلعباس بسنة 2005 وتوليت مهام التدريس بجامعة تلمسان من 2006 إلى 2011. بخصوص العقدين الذين أبرمتهما مؤسسة اتصالات الجزائر مع شركتي zte وهواوي خلال سنة 2017.

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وأضافت فرعون، خلال سنة 2013 صدرت لائحة عن توصي شركة اتصالات الجزائر بتفعيل برنامج للتدفق العالي والعالي جدا للانترنت. في اطر استراتيجية الوطنية لتكوير شبكة الانترنت.

وأشارت، فرعون بتاريخ 26 أكتوبر 2015 تلقيت مراسلة من الوزير الأول آنذاك تتضمن بعض النقاط التي أشارت إليها المفتشية العامة. وهذا بخصوص الاختلاسات تتعلق بإهمال المشروع من طرف اتصالات الجزائر حول مشروع الألياف البصرية fttx.

وبعدها بتاريخ 19 اكتوبر 2016 تلقيت مراسلة من المدير العام لشركة اتصالات الجزائر انذاك “قبال الطيب”. حيث قال انه قد اجرى المشاورات التقنية مع الشركتين التكنولوجتين هواوي وzte منذ شهر جوان 2016. وابرزت النقائص التي تعرقل تعميم تدفق العالي والعالي جدا للانترنت وانتهز بصدد بسط مليون خط للانترنت 23 اكتوبر 2016. بهدف إعلامه بمشروع شركة اتصالات الجزائر والإجراءات المتعلقة بتفعيل مشروع التدفق العالي والعالي جدا للانترنت، على سبيل الإعلام فقط.

مجلس المحاسبة.. اتصالات الجزائر اهلت مشروع FTP

واضافت المتهمة، أن مجلس المحاسبة عمل تقرير أن اتصالات الجزائر اهملت مشروع ftp والالياف البصرية بكري مكانتش توصل للمنازل. ومن جهته، وبخصوص مهام مجلس الإدارة، ردت القانون التجاري والأساسي للشركة يبين بعض مهام مجلس الادارة، التقارير تضاعفت عدة مرات. والجمعية العامة تنظم الممتلكات و الحسابات ان وجدت

وأشارت فرعون، الوقت الذي كنت فيه على راس القطاع شركة اتصالات الجزائر خلال السنوات حققت أرباح 60 مليار. وبعدها طورت إلى 100 مليار رأس مال الشركة حجمها كبار على عكس،من قبل اتصالات الجزائر نقص الاسعار لا يوجد زيادة. تابعة المدير العام لاتصالات الجزائر “قبال الطيب” بلغني بالمفاوضات وأعطاني الأسعار،وأنا شجعته على تنفيذ مشروع التدفق العالي وللعالي جدا للأنترنت.

وتابعت المتهمة، “انا شجعت مدير اتصالات الجزائر على مشروع التدفق العالي والعالي جدا للانترنت لكن ليس لدي اي فكرة بخصوص المشروع”. “قانون الصفقات العمومية يلزم المؤسسة باتباع القانون الداخلي لذلك في نهاية المراسلة لم اعط جواب بخصوص الموافقة ليس من صلاحياتي”. “بالنسبة للمراسلة للوزير الاول لابد من الاحترام الصارم ومراقبة الاجراءات”.

وقالت هدى فرعون “كانت هناك مراسلة أرى من مدير المديرية العامة باللجنة يقول فيها انه اجتمع مع ممثلي شركة هواوي”. “قالو لابد من ملاقات الوزيرة لكي نتكلم على التكنولوجيا الجديدة ولهذا اجتمعت معاهم وأيضا مع “نوكيا” و”وايريكسن”. “في الأول قرر يدير صفقة مليون لشركة هواوي وطلب مني المصادقة انا جاوبته واعطيته الموافقة ولكن ليست من صلاحياتي التدخل”. وتابعت “2019 كان فيه مراسلات كتابية بخصوص المشاكل التي توجد في الصفقة بخصوص التراخيص”.

فرعون ترد حول الاجراءات التي اتخدتها الجمعية العامة آنذاك

وعن الإجراءات التي اتخذتها الجمعية العامة، قالت هدى فرعون، إن شبكة الألياف البصرية للمشروع في مراسلة لمدير العام. وأعلمني انه عمل مواصفات وأعطاني الاسعار وانه قام بمشاورات انا شجعته على تنفيذ المشروع وطلبت منه مقارنة الاسعار التي أعطاني”. و”لا أملك صلاحيات ندخل فيها ومن جهة أخرى لما راسلت الوزير الاول على سبيل الإعلام المشروع التدفق العالي للانترنت”. ” لابد منه في المنازل و الشركات و المؤسسات الخاصة و العامة “. مضيفة “اعلمت الوزير الاول بان اتصالات الجزائر اهملت المشروع وشركة موبيليس سوف تباشر فيه”.

وأشارت ايمان هدى فرعون ، “مجلس المساهمة الدولة قال إذا تحتاجه 115 مليار دينار أعطيكم ولكن لم يمنح ذلك المبلغ”. و”شركة اتصالات الجزائر من 2013 إلى 2015 بدأت تخدم في المشروع وتقرير مجلس المحاسبة قال انها اهملت المشروع”. و”انا سنة 2016 اعلمت الوزير الاول انذاك بموجب مراسلة التي اجبت عليها”.

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